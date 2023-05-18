В американском штате Юта заметили чешский танк Т-72: известно место назначения (фото)

Это уже второй танк, зафиксированный на территории США. Ранее также на трале заметили Т-90. Обе машины перевозят в один и тот же центр Пентагона.

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Второй месяц на автомагистралях США замечают танки. На этот раз чешский Т-72. Об этом сообщает The War Zone.

13 мая бывший авиационный электротехник ВМС США Дэйв Троян наткнулся на танк советской разработки в штате Юта. Троян готовился искать места падения самолетов времен Второй мировой, но наткнулся на Т-72. Скорее всего, этот Т-72 является чешской модернизацией компании Excalibur Army. Чехия раньше должна была восстановить 90 танков для украинской армии.

Танк заметил бывший военный ВМС США возле АЗС

"Я посмотрел на подъехавший грузовик, чтобы заправиться бензином, и сразу узнал, что он везет российский танк. Танк был в комплекте с лобовой динамической броней", — рассказал Троян.

На машине также была наклейка, располагавшая данными о назначении танка. Машину перевозили из Национального автомобильного испытательного центра (NATC) в Неваде в Национальный наземный центр разведки (NGIC) на Абердинском испытательном полигоне (APG) в Мэриленде. Стоит отметить, что туда же перевозили и недавно замеченный на дороге Т-90.

Транспортная наклейка на Т-72

Издание обратилось в NATC, чтобы узнать, что делали с танком, а также как он к ним попал. Однако ответа еще нет.

Центр NGIC является одним из ведущих центров Минобороны США, где анализируют потенциал иностранных Сухопутных сил для обеспечения собственного преимущества. Поэтому в издании предполагают, что модернизированный Т-72 для Украины будет проходить какие-то дополнительные испытания или его дополнительно будут анализировать.

Т-72, вероятно, модернизировала чешская компания

Однако понятно только то, что танк еще не доехал до места назначения и находится в пути.

Напомним, 19 апреля в Пентагоне назвали конечный пункт для российского танка Т-90А в штате Луизиана. Его пришлось временно оставить на стоянке из-за поломки тягача.

13 апреля в соцсетях опубликовали фотографию трофейного танка Т-90А, который привезли в штат Луизиана.