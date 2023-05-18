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В американському штаті Юта помітили чеський танк Т-72: відомо місце призначення (фото)

радянські танки в сша
Т-72

Це вже другий танк, який зафіксували на території США. Раніше так само на тралі помітили Т-90. Обидві машини перевозять в один і той самий центр Пентагону.

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Другий місяць поспіль на автомагістралях США фіксують танки. Цього разу чеській Т-72. Про це повідомляє The War Zone.

13 травня колишній авіаційний електротехнік ВМС США Дейв Троян натрапив на танк радянської розробки в штаті Юта. Троян готувався шукати місця падіння літаків часів Другої світової, але натрапив на Т-72. Скоріше за все, цей Т-72 є чеською модернізацію компанії Excalibur Army. Чехія раніше мала відновити 90 танків для української армії.

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Танк помітив колишній військовий ВМС США біля АЗС

"Я подивився на вантажівку, яка під’їхала, щоб заправитись бензином, і відразу впізнав, що він везе російський танк. Танк був у комплекті з лобовою динамічною бронею", — розповів Троян.

На машині також була наліпка, яка мала дані про призначення танка. Машину перевозили з Національного автомобільного випробувального центру (NATC) у Неваді до Національного наземного центру розвідки (NGIC) на Абердинському випробувальному полігоні (APG) у Мериленді. Варто зазначити, що туди ж перевозили й Т-90, який нещодавно теж помітили на дорозі.

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Транспортна наліпка на Т-72

Видання звернулося до NATC, щоб дізнатися, що робили з танком, а також як він до них потрапив. Однак відповіді ще немає.

Центр NGIC є одним з провідних центрів Міноборони США, в якому аналізують потенціал іноземних Сухопутних сил задля забезпечення власної переваги. Через це у виданні припускають, що модернізований Т-72 для України буде проходити якісь додаткові випробування або ж його додатково аналізуватимуть.

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Т-72, ймовірно, модернізувала чеська компанія

Проте наразі зрозуміло тільки те, що танк ще не доїхав до місця призначення й перебуває у дорозі.

Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в штаті Луїзіана. Його довелося тимчасово залишити на стоянці через поломку тягача.

13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.