В американському штаті Юта помітили чеський танк Т-72: відомо місце призначення (фото)
Це вже другий танк, який зафіксували на території США. Раніше так само на тралі помітили Т-90. Обидві машини перевозять в один і той самий центр Пентагону.
Другий місяць поспіль на автомагістралях США фіксують танки. Цього разу чеській Т-72. Про це повідомляє The War Zone.
13 травня колишній авіаційний електротехнік ВМС США Дейв Троян натрапив на танк радянської розробки в штаті Юта. Троян готувався шукати місця падіння літаків часів Другої світової, але натрапив на Т-72. Скоріше за все, цей Т-72 є чеською модернізацію компанії Excalibur Army. Чехія раніше мала відновити 90 танків для української армії.
"Я подивився на вантажівку, яка під’їхала, щоб заправитись бензином, і відразу впізнав, що він везе російський танк. Танк був у комплекті з лобовою динамічною бронею", — розповів Троян.
На машині також була наліпка, яка мала дані про призначення танка. Машину перевозили з Національного автомобільного випробувального центру (NATC) у Неваді до Національного наземного центру розвідки (NGIC) на Абердинському випробувальному полігоні (APG) у Мериленді. Варто зазначити, що туди ж перевозили й Т-90, який нещодавно теж помітили на дорозі.
Видання звернулося до NATC, щоб дізнатися, що робили з танком, а також як він до них потрапив. Однак відповіді ще немає.
Центр NGIC є одним з провідних центрів Міноборони США, в якому аналізують потенціал іноземних Сухопутних сил задля забезпечення власної переваги. Через це у виданні припускають, що модернізований Т-72 для України буде проходити якісь додаткові випробування або ж його додатково аналізуватимуть.
Проте наразі зрозуміло тільки те, що танк ще не доїхав до місця призначення й перебуває у дорозі.
Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в штаті Луїзіана. Його довелося тимчасово залишити на стоянці через поломку тягача.
13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.