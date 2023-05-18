Можно ждать неприятных "сюрпризов": в ВСУ объяснили особенности ночного обстрела Украины

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ночью враг ограничился лишь крылатыми ракетами, но делать прогнозы на будущее относительно новых атак — "дело неблагодарное".

Во время последней массированной ракетной атаки по городам Украины в ночь на 18 мая оккупанты не применяли баллистические ракеты. Об этом 18 мая сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, в частности, на этот раз враг не использовал аэробаллистические ракеты "Кинжал", как в прошлый раз во время атаки в ночь на 16 мая.

"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", — отметил спикер Воздушных сил.

На уточняющий вопрос о том, стоит ли ожидать в ближайшее время повторения массированных атак, Игнат ответил, что: "Делать прогнозы дело неблагодарное".

По его словам, ожидать от врага разных неприятных "сюрпризов", безусловно, можно, поэтому сейчас очень важно продолжать усиление украинской ПВО.

Напомним, в ночь на 18 мая россияне также атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. По данным начальника КГВА Сергея Попко, все вражеские воздушные цели были сбиты ПВО.

Вечером 17 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Одессе. Оккупанты использовали ракеты разного типа для нанесения ударов по нескольким направлениям.