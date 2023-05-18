Дважды пытались ликвидировать: СМИ рассказали, как командиру ТрО удалось обмануть ВС РФ

По данным журналистов, в мае колонна командующего силами ТрО Игоря Танцюры попала под обстрел. Командир ехал в машине сопровождения и сумел выбраться из зоны артобстрела.

Российские оккупанты уже дважды пытались убить командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру. Об этом в четверг, 18 мая, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Так, 2 мая глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники ликвидировали командующего силами ТрО Игоря Танцюру в Донецкой области, когда тот ехал из города Часов Яр в Бахмут на бронемашине. В тот же день пресс-офицер 112-й отдельной бригады терробороны Андрей Ковалев заявил, что это фейк.

Однако по данным журналистов, на командира ТРО действительно было совершено покушение: его колонна была обстреляна, а машина, в которой должен был ехать Танцюра, подбита. Однако в тот день командир сел в машину сопровождения и сумел выбраться из зоны обстрела.

Причем, как утверждает издание, это уже вторая попытка ликвидации Игоря Танцюры. Ранее украинская разведка перехватила российские данные, согласно которым им был детально известен маршрут командующего силами ТрО на фронте на ближайшие несколько дней. Благодаря тому, что данные вовремя перехватили, оставалось время для внесения изменений в маршрут командира.

Заявление Пригожина о ликвидации командующего ТРО Танцюры

Во вторник, 2 мая, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что под Бахмутом его наемники предположительно попали в автомобиль, в котором находился украинский генерал-майор Игорь Танцюра, в результате чего военный якобы погиб.

"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут", — заявил Пригожин.

Глава ЧВК "Вагнер" также опубликовал в телеграм-канале фотографию со взорванным бронеавтомобилем, в котором якобы ехал в Бахмут Игорь Танцюра. В тот же день в ВСУ опровергли эту информацию.

Напомним, согласно последним сообщениям, за прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150-и до 1700 метров.

Напомним, 27 марта сообщалось, что в оккупированном Мариуполе силы сопротивления взорвали машину топ-офицера РФ.

Также напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar", в ходе которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский.