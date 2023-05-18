Турецкая армия получила первый модернизированный своими силами истребитель F-16 (видео)

Самолеты будут служить ВВС с новыми возможностями, а в будущем и с турецким арсеналом ракет и бомб, отметил глава оборонной промышленности Исмаил Демир.

В Турции успешно модернизировали первый самолет F-16 усилиями отечественной промышленности. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Исмаил Демир в твиттере.

Военно-воздушные силы Турции получили первый модернизированный F-16.

"Отныне наши F-16 будут продолжать служить нашим ВВС с более совершенными и модернизированными возможностями. Подарок к турецкому столетию!" – подписал видео Демир.

Арсенал F-16 будет состоять из турецких крылатых ракет и бомб, например ракеты Atmaca. Кроме того, дальнейшая модернизация F-16 Block 30 Özgür будет ускоряться. Кроме отечественных боеприпасов, самолет получит турецкую авионику и электрооптические системы. Также для модернизации разработали программное обеспечение.

Ракетное вооружение F-16 Фото: скриншот

В издании Savunmasanayist добавляют, что на следующих этапах будут модернизировать самолеты не только версии Block 30, но и более современные Block 40 и Block 50. Они также перечислили, какие устройства получит истребитель:

бортовой компьютер;

блок системного интерфейса;

верхняя передняя панель управления кабины пилота;

топливный гидравлический манометр; дисплей индикаторов двигателя;

индикатор аварийной ситуации;

устройство звуковой безопасности;

система идентификации "свой-чужой" (IFF);

многорежимный приемник;

инерциальная навигационная система;

блок заглушения интерфейсов.

Демонстрация истребителя

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что США все же разрешили продажу пакета модернизации для турецких F-16.

18 мая в NYT заявили, что США не разрешают союзникам начать обучение украинских летчиков на самолетах F-16.