Несмотря на угрозы жизни: бежавший в Норвегию экс-командир "Вагнера" захотел в Россию

По словам Медведева, он не смог найти мир и покой в Норвегии, оставив армию и войну позади. В ближайшее время он подаст необходимые документы для возвращения в Российскую Федерацию.

Бывший командир российской ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который подал просьбу о предоставлении убежища в Норвегии, выразил желание вернуться в Россию, даже если это может создавать опасность для его жизни. Об этом сообщили в издании Reuters.

Андрей Медведев заявил, что он чувствовал себя "мальчиком в большой игре" и больше не желает оставаться ее частью.

"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в российское посольство в Осло за помощью, чтобы мне помогли вернуться", – заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что это решение было принято им самостоятельно.

"Я надеялся, что смогу найти здесь (в Норвегии. – Ред.) мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не получилось", – сказал Медведев.

Согласно его заявлению, в четверг он намеревается подать необходимые документы для возвращения в Российскую Федерацию.

"Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют – хорошо. Не убьют – большое спасибо. Если буду жить – еще большее спасибо", – добавил он.

Экс-командир "Вагнера" Андрей Медведев: что о нем известно

26-летний мужчина стал первым известным бойцом ЧВК "Вагнер", который смог покинуть Российскую Федерацию после участия в войне в Украине. В январе 2023 года он пересек границу с Норвегией и затем подал просьбу о предоставлении убежища на территории этой страны.

По прибытии в Норвегию, он изначально находился под защитой в конспиративной квартире, а позднее был переведен в охраняемый иммиграционный центр.

Напомним, что 6 апреля полиция Швеции задержала и поместила в миграционную тюрьму экс-командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который сбежал из РФ.

31 января Андрей Медведев решил извиниться перед украинцами, которые проживают на территории Норвегии. Все из-за протестов, которые начала организовывать украинская диаспора в стране. Они против того, чтобы бывший боец ЧВК "Вагнер" получил убежище после совершенных преступлений.