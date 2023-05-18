"Маниакальная цель Путина": Данилов объяснил, зачем РФ обстреливает Киев

По словам секретаря СНБО, атаки на столицу в Кремле используют как пропаганду, чтобы поднять патриотический настрой внутри общества.

Киев остается маниакальной и непостижимой целью президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в четверг, 18 мая, написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы СНБО, ракетные обстрелы Киева военно-политическое руководство России использует для пропаганды.

"Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что на фоне провалов Вооруженных сил РФ на фронте в российском обществе формируется отчаяние и разочарование властью.

Напомним, в ночь с 17 на 18 мая ВС РФ совершили массированный обстрел, выпустив по городам Украины 30 крылатых ракет, а также ударные и разведывательные дроны. Силам ПВО удалось сбить 29 ракет.

18 мая российские оккупанты также атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. По данным начальника КГВА Сергея Попко, все вражеские воздушные цели были сбиты ПВО. Начальник областного главка полиции Андрей Небытов опубликовал фото уничтоженной ракеты.

Как ранее сообщал Фокус, вечером 17 мая в Одессе раздалась серия мощных взрывов сразу после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что российская ракета попала в промышленный объект. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести.