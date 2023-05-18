Россия перебазировала на аэродром "Мачулищи" 10 истребителей, — "Белорусский Гаюн"

В течение 2 часов 18 мая Россия переместила на аэродром "Мачулищи" самолеты Су-34 и Су-30, сообщают в сети.

В Беларуси на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска зафиксировано движение российской военной техники. ВС РФ переместили сюда 10 истребителей. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"В Мачулище перебазировано 10 истребителей ВКС РФ. В промежутке от 11:20-13:10 18 мая с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" перебазировали 8 истребителей Су-34 ВКС РФ и 2 Су-30СМ ВКС РФ в сообщении.

Отмечается, чтопо состоянию на 13.00 все 10 российских истребителей находятся в Мачулищах.

Напомним, что 26 февраля в Мачулищах два неизвестных дрона атаковали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России. Он получил повреждение, из-за чего Россия вынуждена была эвакуировать его на ремонт.

Позже в сети обнародовали видео, как два беспилотника атакуют российский самолет. Один из дронов атаковал фюзеляж самолета и повредил радиолокационное оборудование, другой приземлился на "тарелку" А-50 и взорвался.

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