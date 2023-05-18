Создают "картинку" для Шойгу: под Мариуполем россиян заставили стрелять в голое поле (аудио)

Советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что утром у захватчиков начались "тренировки". Позже выяснилось, что солдатам выдали снаряды для создания атмосферы "передовой" к приезду главы Минобороны РФ.

Российские оккупанты в районе Мариуполя начали учения. Об этом утром 18 мая сообщил в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На севере Мариуполя в направлении Волновахи россияне выкатили ствольную артиллерию и начинают "тренировку". Из-за этого в Сартане и Кальмиусском районе слышны взрывы. Если не кино, то полигон", — написал он.

Андрющенко иронично предположил, что захватчики решили довести травмированных в результате войны местных жителей до безумия.

Однако позже советник мариупольского мэра опубликовал запись разговора российского военного и объяснил, что учения связаны с подготовкой к визиту министра обороны РФ Сергея Шойгу. Выяснилось, что взрывы призваны "создать картинку" к приезду чиновника страны-агрессорки.

"Жалуется, что вынуждены тратить такие нужные на передовой снаряды. Что тут добавить. Та, пожалуй, ничего. Только — давайте больше визитов Шойгу. Еще больше", — написал Андрющенко.

На обнародованной аудиозаписи российский армиец жалуется, что военным выдали 40 снарядов, а затем подняли в шесть утра и заставили стрелять в голое поле. На вопрос, зачем, руководство объяснило, что должен приехать руководитель Минобороны РФ.

"Пацаны плюются, говорят, давайте лучше его завалим. Решили ему канонаду из выстрелов устроить, как в кино о войне, чтобы он якобы на передовой побывал. Все в шоке от этого. Сидим здесь, как м***ки полные, ждем хохлов", — сказал оккупант.

Напомним, 11 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил Сергея Шойгу лично посетить Бахмут.

Сегодня, 18 мая, Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе слетела с дороги фура. По его данным, машина была загружена "чем-то военным".