Незаконное удержание мужчин в военкоматах. Как действовать, если военком перешел черту

Фокусу стали известны случаи, когда мужчин задерживали военкомы и без выдачи повесток удерживали несколько дней на территории ТЦКСП. Юристы уверены: такие действия незаконны и их можно и нужно оспаривать, а за помощью нужно обращаться к адвокату и полиции.

Житель Киева Игорь состоит на военном учете в одном из ТЦКСП столицы, однако в мае поехал на автомобиле в западные области из-за семейных дел — на несколько дней. Однако мужчина не догадывался, что путешествие растянется, ведь на трое суток оказался в заключении без документов и права на свободу передвижения — на территории ТЦКСП в Черновицкой области.

"Меня остановила полиция на блокпосту, проверили документы. Потом позвали военкома, который попросил проехать с ним в ТЦКСП якобы для проверки данных, буквально "на 5 минут". Я согласился, а потом началось что-то непонятное — меня не выпускали с территории ТЦК и угрозами заставляли подписать заявление о добровольном согласии на начало военной службы", — говорит Игорь. По его словам, военкомы забрали у него паспорт, предоставили спальное место в комнате на пять человек, иногда даже питание предлагали.

"Автомобиль заставили принудительно поставить на территорию части, поскольку, в противном случае, угрожали, что я не смогу попасть к нему, а доступ к вещам могу получить только в установленное время", — говорит Игорь.

"Они говорили, что руководствуются постановлением КМУ №318, где прописано, что в любом регионе могут призвать мужчину на военную службу независимо от места, где мужчина состоит на военном учете. Я не отказывался от службы, но мне не предоставляли повестку, а только постоянно угрожали, что "поедешь служить в боевую часть, прямо на Бахмутское направление, в Национальную гвардию в Белую Церковь или в учебную часть в Житомирской области", постоянно меняя показания в зависимости от их настроения. У меня отсрочка по состоянию здоровья, и им было об этом известно. Меня отправили к врачам по месту — там, в Черновицкой области, которые подтвердили мой диагноз сказали, что я имею право на отсрочку, но меня все равно не выпускали. В том ТЦКСП еще много мужчин было, которых так же задержали и удерживали (и сейчас удерживают) на территории ТЦК против их воли", — рассказывает Игорь.

Помочь заключенному в военкомате смог адвокат, посоветовавший ничего не подписывать, а также вызвать полицию и написать заявление.

"Через три дня в сопровождении полиции вечером я на своей машине покинул этот ТЦК. Удалось вернуть паспорт. Мне угрожали, что все равно "достанут", и что мой автомобиль теперь будут останавливать повсюду. Сейчас мы с адвокатом занимаемся тем, чтобы передать материалы этого дела в ДБР — заявление в ДБР уже написано. Думаем и о предстоящем судебном разбирательстве", — рассказал корреспонденту Фокуса пострадавший от произвола представителей ТЦКСП киевлянин.

Превышение прав. Могут ли военкомы забирать документы у военнообязанных

Юристы уверены: в случае задержания и достаточно длительного удержания Игоря в ТЦКСП его сотрудники действовали вне закона. Забирать паспорт у мужчины военкомы тоже не имели никакого права.

"В соответствии с действующим законодательством Украины, предусмотрена только обязанность предъявить документы по требованию Уполномоченного лица, или, например, сотрудника Национальной полиции Украины. Законодательство не предусматривает права на принудительное изъятие документов у военнообязанных лиц", — объяснил Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Дмитрий Винницкий, юрист ООО "ЮКК "Де-юре", подчеркнул: изъятие вещей и документов допускается исключительно, если они являются орудием или объектом правонарушения с обязательным указанием в протоколе. Однако в случае с Игорем никаких правонарушений зафиксировано не было.

Военкомы не наделены законным правом ни отбирать документы, ни удерживать мужчин на территории военкомата Фото: УНИАН

"Полномочия работников ТЦК определены Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Указанные нормативно-правовые акты не наделяют работников ТЦК полномочиями по изъятию документов военнообязанных. Кроме того, не предусмотрены полномочия даже на проверку документов. Таким образом, в данной ситуации действия работников ТЦК, очевидно, идут в разрез с действующим законодательством. Работники ТЦК не имеют права проверять и отбирать документы", – говорит управляющий партнер Адвокатского объединения "Эврика" Андрей Шабельников.

Пригласили на проверку – отправили "на нары". Законно ли удерживать мужчин на территории ТЦКСП

Дмитрий Винницкий уверен: принудительная доставка или удержание мужчин на территории ТЦКСП незаконна, а мотивацию таких дерзких и незаконных действий объяснить, ссылаясь на нормы права, не удастся. Опрошенные Фокусом юристы заявили: произошедшее с Игорем является незаконными действиями, противоречащими требованиям действующего законодательства Украины.

"В соответствии с Конституцией органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Учитывая то обстоятельство, что законодательством Украины лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством, а потому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", — пояснил Александр Камша.

Ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством Фото: УНИАН

Камша добавляет: на практике бывают случаи, когда лицо незаконно задерживают и пытаются доставить его силой в ТЦКСП или другое неизвестное место. В таком случае следует рассмотреть возможность вызвать адвоката и Национальную полицию Украины и написать сообщение о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 371 Уголовного кодекса Украины "Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей".

Юристы говорят: задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством

"Право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦКСП предоставлено органам Национальной полиции Украины (статьи 259 и 262 КУоАП, часть третья статьи 38 Закона о воинской обязанности). Однако подобное право Национальная полиция Украина имеет только в отношении лица, которое уже было привлечено к ответственности, а не в отношении любого военнообязанного лица ", — говорит адвокат Камша.

Если есть вывод врачей о временной непригодности к военной службе, мужчину не должны задерживать и заставлять подписывать согласие на прохождение службы Фото: УНИАН

Отдельным нарушением законодательства в случае содержания Игоря в ТЦКСП в Черновицкой области было игнорирование предоставленной ему врачами законной отсрочки по состоянию здоровья.

"Вывод ВЛК о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья, справка МСЭК – основание для отсрочки от призыва на военную службу. В таком выводе указывается причина временной непригодности, срок негодности и дата следующего прохождения ВЛК. Исключительно в случае, когда за результатом очередного прохождения ВЛК лицо было признано пригодным, оно может быть направлено для прохождения военной службы", — пояснил Дмитрий Винницкий.

Дерзость и безнаказанность: как действовать, если представители ТЦКСП совершают незаконные действия

Итак, согласно законодательству Украины, представители ТЦКСП не имеют законных оснований для совершения следующих действий:

отбирать у мужчин документы,

требовать проехать в военкомат, насильно транспортировать мужчин к ТЦКСП,

удерживать против воли мужчин на территории ТЦКСП,

угрожать, заставлять подписывать какие-либо документы без объяснения,

игнорировать предоставленную информацию об отсрочке от мобилизации.

Юристы советуют обращаться в полицию, а также обязательно советоваться с адвокатом, и ни в коем случае не подписывать документы, к подписанию которых склоняют, используя психологическое давление, представители ТЦКСП.

Юристы уверены: незаконные действия сотрудников ТЦКСП следует обжаловать в суде Фото: Открытые источники

"Что касается описанной в кейсе (гражданина Игоря, — Фокус) ситуации, то скорее всего, во время остановки полицией (следует выяснить основание остановки) было применено "административное задержание". Только вместо доставления лица в дежурную часть органа полиции за административное нарушение, мужчину доставили в воинскую часть. В данном случае, если лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) или 141 (Насильственное исчезновение), которое, в свою очередь, характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека с последующим отказом признать факт такого ареста, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме или сокрытие данных о судьбе такого человека или месте нахождения. Опять же, санкция 141 УКУ среди прочего предусматривает и наказание за распоряжение о совершении таких действий или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении действий его подчиненными, мер по их прекращению и несообщение компетентных органов о преступлении. Действия полицейских, разрешивших такие действия, предварительно квалифицировать по статьям 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением) и, соответственно, 140/141 УКУ", — объяснил Дмитрий Винницкий.

По его мнению, в случае, если ответственные лица полиции не проявляют адекватную реакцию на сообщение о совершении преступления, вариантами действий защиты могут быть:

Сообщения в полицию и Прокуратуру об уголовном правонарушении; Жалоба на действия или бездействие работника полиции (Высшему руководству ГУНП и в Прокуратуру); Жалоба на незаконные действия работника полиции (Высшее руководство ГУНП и Прокуратуру); Жалоба на руководство ТЦК и воинской части оперативному командованию; Жалоба в Министерство обороны по поводу незаконных действий представителей воинской части.

Представители ТЦК имеют право выписать повестку, но не удерживать в воинской части в течение суток или более Фото: Facebook

"Лучшим советом будет – вызвать адвоката для оказания квалифицированной правовой помощи. Также всегда следует помнить, что должностные лица имеют право действовать только на основании и в порядке, определенном Конституцией и Законами Украины, и военное положение в Украине не может быть исключением для совершения произвольных и незаконных действий. Кроме этого, необходимо всегда внимательно читать каждый документ, который предоставляют на подпись, и не спешить подписывать ни один документ без предварительного обсуждения с адвокатом", — подчеркнул Александр Камша.

Андрей Шабельников убежден, что именно полиция должна приложить усилия, чтобы освободить заложников ТЦК. "Именно полиция должна обеспечить увольнение незаконно удерживаемого лица из ТЦК, возвращение документов. Задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только в случае задержания в рамках уголовного производства. Если лицу нанесены телесные повреждения, побои — стоит обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб", — резюмирует Андрей Шабельников.