Двери закрываются: в Украине могут запретить мужчинам поступать в университеты

В Украине, согласно законодательству, студенческий билет дает право на отсрочку от мобилизации. Этим правом пользуются военнообязанные мужчины. Могут ли изменить закон и запретить мужчинам учиться в период военного положения?

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В прошлом году многие военнообязанные мужчины поступали в колледжи и вузы Украины, чтобы получить право на отсрочку, и в стране сейчас продолжаются дискуссии, нужно ли ради выполнения мобилизационного плана запретить мужчинам поступать в учебные заведения. Об этом идет речь в статье Фокуса "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей".

Юристы объяснили: в Украине военное положение позволяет ограничивать право на образование, гарантированное Конституцией.

"В условиях военного или чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 , 63 Конституции. Как мы видим, в этом перечне отсутствует статья 53, которая гарантирует право на образование. То есть, теоретически, принятие Закона Украины, которым было бы запрещено поступать в колледжи и вузы мужчинам определенного возраста, возможно", — говорит Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Однако юристы уверены, что даже если парламент рискнет внести изменения в закон "Об образовании", скорее всего это приведет к рассмотрению таких изменений Конституционным судом.

"Чтобы ввести такие изменения, необходимо внести изменения в Конституцию, а их вносить до завершения действия военного положения запрещено. То есть, даже если будут изменения в законе "Об образовании" или в законе "О мобилизации", есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", — считает Сергей Савинский, юрист ЮФ GRACERS.

Однако гипотетически в Украине могут прибегнуть к таким изменениям, которые ограничат право мужчин на образование.

"Никто не может быть ограничен в праве на получение высшего образования, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины. В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины. Статья 53 касается именно права на образование, которое детализируется в ст.3 Закона Украины "Об образовании", — рассказал Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

То есть, если действительно будут внесены определенные изменения в закон "Об образовании", существует вероятность, что военнообязанные мужчины будут ограничены в праве на образование, а это значит, что они не смогут получить отсрочку от мобилизации в связи с учебой.

Как сообщалось, студенты со статусом вынужденно перемещенных лиц и жителей особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение.

Ранее Фокус писал, что, если у военкома есть соответствующий приказ коменданта, где указано о проверках документов, то по его требованию граждане, к которым обратился представитель ТЦК и СП, должны предоставить документы, удостоверяющие личность.