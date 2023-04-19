Двері зачиняються: в Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів

В Україні, згідно із законодавством, студентський квиток дає право на відстрочку від мобілізації. Цим правом користуються військовозобов’язані чоловіки. Чи можуть змінити закон і заборонити чоловікам навчатися в період воєнного стану?

Related video

Минулого року багато військовозобов’язаних чоловіків вступали до коледжів і ВНЗ України, щоб отримати право на відстрочку, і в країні зараз тривають дискусії, чи потрібно заради виконання мобілізаційного плану заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів. Про це йдеться в статті Фокусу "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів".

Юристи пояснили: в Україні воєнний стан дозволяє обмежувати право на освіту, яке гарантоване Конституцією.

"В умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права та свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Як ми бачимо, у цьому переліку відсутня стаття 53, яка гарантує право на освіту. Тобто теоретично ухвалення Закону України, яким було б заборонено вступати до коледжів і ВНЗ чоловікам певного віку, можливе", — каже Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери".

Проте юристи впевнені, що навіть якщо парламент ризикне внести зміни до закону "Про освіту", скоріше за все, це призведе до розглядання таких змін Конституційним судом.

"Щоб запровадити такі зміни, необхідно внести зміни в Конституцію, а їх вносити до завершення дії воєнного стану заборонено. Тобто, навіть якщо будуть зміни в законі "Про освіту" або законі "Про мобілізацію", є всі підстави, щоб Конституційний суд визнав ці норми неконституційними. Плюс вал критики суспільства, представників європейської спільноти", — вважає Сергій Савинський, юрист ЮФ GRACERS.

Проте гіпотетично в Україні можуть вдатися до таких змін, які обмежать право чоловіків на навчання.

"Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України. У зв'язку зі введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Стаття 53 стосується якраз права на освіту, яке деталізується у ст. 3 Закону України "Про освіту", — розповів Фокусу Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Тобто якщо дійсно будуть внесені певні зміни в закон "Про освіту", то існує вірогідність, що військовозобов’язані чоловіки будуть обмежені в праві на освіту, а це означає, що вони не зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням.

Як повідомлялося, студенти зі статусом вимушено переміщених осіб і мешканців особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.

Раніше Фокус писав, що, якщо у військкома є відповідний наказ коменданта, де вказано про перевірки документів, то за його вимогою громадяни, до яких звернувся представник ТЦК та СП, мають надати документи, які посвідчують особу.