Норвегия отправит Украине восемь РСЗО и радары: линии снабжения ВС РФ пострадают

Дальнобойные реактивные системы залпового огня повлияют на ход большой войны. А радары помогут выявить вражескую артиллерию, уверен министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Норвегия отправит Вооруженным силам Украины восемь дальнобойных реактивных системы залпового огня. Об этом заявило 18 мая правительство Норвегии.

Министр обороны страны Бьорн Арилд Грам уверен, что Запад должен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Для этого ВСУ нужно поставить больше вооружений.

Норвегия выделяет военную помощь в тесном сотрудничестве с Великобританией, добавил министр.

По его мнению, данное вооружение сильно повлияло на ход полномасштабной войны в Украине. С помощью них ВСУ эффективно атаковали линии снабжения оккупантов и выводили из строя другие важные цели.

Норвегия в дополнение к РСЗО отправит Киеву три радара Arthur из складов Минобороны. Радары способны обнаружить вражескую артиллерию, ранее их уже передавала Великобритания.

Минобороны Норвегии сейчас обновляет радары для артиллерии и РСЗО. В рамках текущего инвестиционного проекта планируется поставить новые радары для обнаружения артиллерийских орудий норвежским военным в 2024 и 2025 годах.

"РСЗО (передаваемые Украине, – ред.) были выведены из эксплуатации норвежскими вооруженными силами и не являются частью военной структуры", — резюмировали в правительстве.

Напомним, что в июне прошлого года Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установки М190А3GN калибром 155 мм.

А в марте этого года Норвегия вместе с США обещали передать Украине две системы ПВО NASAMS. Парламент Норвегии 16 февраля этого года одобрил многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро.