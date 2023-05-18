Стянули большую часть резервов: ВСУ отбили все атаки россиян в Бахмуте и окрестностях, — Маляр

На отдельных участках ВСУ смогли продвинуться на 500 метров, а на других — на 1 километр.

Украинские военные смогли отбить все атаки российских оккупантов в Бахмуте за сегодняшний день. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram.

По ее словам, россияне проводили атаки практически весь день в Бахмуте.

"Противник стащил в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку", — отметила она.

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины продолжают контролировать юго-западную часть города. Кроме того, российские захватчики пытались атаковать окраины севернее Бахмуте, но и там Силы обороны отбились.

Более того, как сообщила Маляр, на отдельных участках ВСУ смогли продвинуться на 500 метров. К примеру, в южном пригороде города в течение дня продолжались ожесточенные бои.

"Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи", — отметила замминистра.

По ее словам, на некоторых участках украинские войска продвинулись даже на 1 километр.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем", — написала Маляр.

Напомним, что 18 мая стало известно, что ВСУ создали плацдарм для продолжения наступления под Бахмутом. В 3-й ОШБр сообщили, что потери оккупантов составили полсотни убитыми и до сотни ранеными, еще несколько из них украинские защитники взяли в плен.

Еще сообщалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о неудачах армии РФ под Бахмутом. По его словам, подразделения Минобороны России отошли на 570 метров севернее Бахмута, оголив фланги оккупантов.

Также стало известно, что под Бахмутом погиб боец "Волков Да Винчи". Юрий Юхимюк до полномасштабного российского вторжения жил за границей, но вернулся, чтобы воевать за Украину и вступил в ряды "Волков Да Винчи".