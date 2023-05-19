"Совсем скоро": Стефанчук анонсировал поставки новой партии NASAMS для Украины (фото)
Норвежские предприятия, производящие современные комплексы ПВО, увеличат темп поставок противовоздушных систем NASAMS для Воздушных сил ВСУ.
Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады, заявил, что в ближайшей перспективе Украина сможет получить дополнительные норвежские ЗРК средней дальности NASAMS. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Он посетил предприятие в Норвегии, где производят эти системы ПВО. Стефанчук вместе с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга (парламент Норвегии) Масудом Гаракхани обсудил вопрос об увеличении поставок противовоздушных систем для Вооруженных Сил Украины.
"И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро!", – заявил он.
Нардеп отметил, что Украина нуждается в защите с воздуха. В агонии Россия запускает по мирным украинским городам большое количество ракет, поэтому наше государство нуждается в защите от брутальных атак, которые РФ продолжает стремиться развивать против нашего государства.
"Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. И Украина победит", — добавил парламентарий.
Напомним, 9 апреля ВСУ показали, как ЗРК NASAMS защищает украинское небо. Боевое обслуживание системы ПВО следит за воздушным пространством. За 5 месяцев боевой работы в Украине NASAMS показал себя отлично. За этот период над территорией Украины было уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов. Контроль над воздушным пространством страны осуществляется круглосуточно, а комплекс способен обнаружить цель в 120 км. Бойцы рассказали, что эта система ПВО уничтожает практически все цели. Командир бригады сообщил, что едет учиться за границу руководить ЗРК западного производства.
Также в марте Воздушные силы ВС Украины подтвердили, что в Украину уже поступили ЗРК NASAMS, переданные Норвегией. В ведомстве отметили, что ЗРК NASAMS могут работать в автоматическом режиме – самостоятельно принимать решения без участия личного состава благодаря новейшему радару и современным ракетам. При этом NASAMS отлично совместим с другими ЗРК западного производства.