СМИ пишут, что ЗРК Patriot сбил истребитель армии РФ: в ВСУ отреагировали (видео)

По сведениям американских журналистов, ВС РФ готовили авиаудар по гражданским целям в Украине, но столкнулись с передовой системой ПВО. ЗРК Patriot не раз доказывал эффективность и за этим наблюдал Запад, сказали в командовании Воздушных сил.

Командование Воздушных сил ВСУ не объявляло об успехах украинских военных в использовании американской системы ПВО Patriot против российского истребителя. Об этом сказал 19 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Американский канал CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса США 18 мая сообщил, что украинские военные сбили минимум один истребитель ВС РФ системой ПВО Patriot. Вражеская авиация планировала ударить ракетами по гражданским целям, указывали журналисты.

"Мы об этом не объявляли. Вероятно, нужно спросить у CNN или New York Times. Когда мы что-то сбиваем, то объявляем об этом у себя на странице. Мы не объявляли – значит об этом объявит кто-то другой", – проинформировал Игнат.

Юрий Игнат говорит об успехах ПВО Patriot с 24-й минуты

Командование ВВС Украины отражает в инфографике количество уничтоженных самолетов или крылатых ракет, добавил военный.

Системы ПВО Patriot, по его словам, доказали в Украине эффективность и за этим наблюдали западные партнеры.

Напомним, что Министерство обороны РФ 16 мая заявили о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot в Киеве комплексом "Кинжал". Игнат на это ответил, что одна ракета "Кинжал" не смогла бы разрушить ЗРК Patriot.

Работу комплекса Patriot обеспечивают восемь пусковых установок, командній пункт и другие элементы, заметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Пентагон 18 мая заявил о полном восстановлении системы ПВО Patriot. Из-за ракетного удара комплекс получил небольшие повреждения.