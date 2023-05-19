Из села под Авдеевкой "Белые Ангелы" эвакуировали двух маленьких близнецов (видео)

Полицейские обеспечивали безопасность детей при помощи бронированного автомобиля и детских бронежилетов.

Девятилетних братьев вместе с родителями вывезли из зоны обстрелов под Авдеевкой в более безопасное место. Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Несмотря на уговоры, родители отказывались уезжать. Они решились на эвакуацию после мощного прилета.

"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и прикрывали уши руками. Как это прилетело – решили эвакуироваться", – рассказала мама близнецов Андрюши и Данила.

Правоохранители доставили братьев вместе с родителями к родственникам подальше от линии фронта. В поездке использовались специальные детские бронежилеты и бронированное авто.

Напомним, 12 мая Национальная полиция Украины сообщила, что из прифронтового поселка Хромово, который находится недалеко от Бахмута, вывезли последнюю семью с ребенком.

5 мая правоохранители рассказали об обстреле оккупантов по время эвакуации жителей Бахмута. По информации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, в результате вражеской атаки погибла женщина.