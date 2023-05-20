ВС РФ атаковали Киев дронами: на крыше девятиэтажного дома вспыхнул пожар

По данным главы КГВА Сергея Попко, площадь возгорания на территории жилого дома составила 80 метров квадратных. Пожар вспыхнул из-за падения обломков.

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киевскую область беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО", — сообщили в ОВА.

О работе противовоздушной обороны в украинской столице также сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в результате падения обломков, на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города вспыхнул пожар. Позже Попко уточнил, что площадь возгорания на крыше составила 80 метров квадратных. Он также добавил, что данные о жертвах пока не поступали.

Информацию о возгорании из-за падения обломков в Днепровском районе столицы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Городской глава отметил, что возгорание произошло на крыше 9-этажного дома в одном из жилых комплексов района.

Кроме того, в КГВА сообщили, что падение обломков было замечено на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

Напомним, что 19 мая ВС РФ атаковали Киев дронами Shahed. Все воздушные цели были сбиты силами ПВО. Глава КГВА отметил, что россияне осуществили обстрел в несколько волн с короткими интервалами между атаками.

В пресс-службе Воздушных сил ВС Украины отметили, что в ночь на 19 мая россияне атаковали Украину с северного и южно-восточного направления при помощи ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", а также крылатых ракет "Калибр" с кораблей, которые расположены в Черном море.

Мы также писали о том, что 19 мая российские оккупанты обстреляли Львов и Кривой Рог. Их целью стали объекты промышленной и критической инфраструктур. В Кривом Роге после прилета были ранены двое человек, а во Львове, к счастью, обошлось без серьезных последствий.