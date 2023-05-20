Ночная массированная атака Shahed по Киеву: появились новые подробности обстрела

Как отмечают в КГВА, в мае жители украинской столицы не слышали сигнал воздушной тревоги всего 4 дня. Таким образом российские оккупанты пытаются истощить ПВО и держать киевлян в психологическом напряжении.

Ночью 20 мая Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed. Все вражеские воздушные цели были сбиты силами и средствами ПВО, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник указал на то, что это уже одиннадцатая воздушная атака на столицу Украины с начала мая. По его словам, столь большая плотность атак связана с тем, что россияне пытаются истощить ресурсы нашей ПВО, повредить ключевые объекты в городе, а также оказать психологическое влияние на население.

"Они практически ежесуточно атакуют Киев с воздуха. В частности, в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", — констатировал Попко.

По информации главы КГВА, в этот раз оккупанты запустили по Киеву иранские БПЛА Shahed. Все дроны были перехвачены ПВО, однако из-за падения обломков в некоторых районах повреждены здание, транспорт, и дорожное покрытие.

Так, в Днепровском районе столицы загорелся жилой дом, в Дарницком – пострадало здание СТО и припаркованные машины, в Печерском – повреждены окна жилого дома, в Соломенском – дорожное покрытие и автомобили.

Попко также уточнил, что информации о жертвах ночной российской атаки по Киеву пока не поступало.

Напомним, что ранее глава КГВА сообщил, что в результате падения обломков во время атаки дронов 20 мая, на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 80 метров квадратных.

Ранее, 19 мая, ВС РФ также осуществили обстрел Киева дронами в несколько волн с короткими интервалами между атаками. В КГВА отметили, что это сделано с целью истощить ПВО и оказать на украинцев психологическое воздействие.

Кроме того, 19 мая россияне также атаковали другие украинские города. Целью оккупантов в ходе стали объекты промышленной и критической инфраструктур. В Кривом Роге после прилета были ранены двое человек, а во Львове, к счастью, обошлось без серьезных последствий.