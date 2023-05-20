ВСУ потребуется полгода на подготовку пилотов F-16: эксперт раскрыл проблемы

Западные истребители не сыграют роли в контрнаступлении, поскольку Украине потребуется очень много времени на их освоение, считает Йоханнес Арльт.

Украинским пилотам понадобится шесть месяцев, чтобы обучиться управлению истребителями F-16. Об этом изданию DW рассказал немецкий военный эксперт, депутат бундестага Йоханнес Арльт.

По его мнению, за полгода летчики ВСУ смогут пройти переподготовку и пересесть на F-16. Этого хватит, чтобы "поднять самолет в воздух", однако полное освоение системы займет намного больше времени. Самым сложным станет не управление, а обслуживание и ремонт западных истребителей в Украине.

"Я вижу большую проблему в обучении технического персонала, которому зачастую требуется многолетняя подготовка и, прежде всего, им будет недоставать опыта, чтобы по-настоящему чинить эти самолеты", — объяснил Йоханнес Арльт.

Эксперт сомневается, что F-16 помогут украинским войскам в ближайшем контрнаступлении, поскольку освоение самолетов займет очень много времени. Речь идет не только о подготовке пилотов, а еще и обучении новым технологиям, установку специального оборудования, создания логистической цепочки для поставки запчастей. Авиационная техника намного сложнее наземной и опаснее, поскольку в случае ошибки летчики рискуют упасть и разбиться вместе с машиной.

"На один летный час приходится более ста часов обслуживания… Поэтому у меня очень большие сомнения, что мы увидим эффект", — добавил он.

Йоханнес Арльт порекомендовал и дальше поставлять Украине истребители МиГ-29, которые уже эксплуатируются Воздушными силами страны. У ВСУ уже есть необходимые запчасти, техника и производственные мощности для обслуживания, а также пилоты, способные управлять такими самолетами.

"F-16 на один шаг современнее, у него больше дальность, больше выносливость на поле боя, и поэтому это, конечно, повышение уровня. Тем не менее это станет серьезным вызовом, в первую очередь даже не для пилотов, а для материально-технического обеспечения", — подчеркнул специалист.

20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден больше не возражает против поставки F-16 Украине. По его мнению, истребители помогут украинцам защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе.

Ранее появилась информация, что США не разрешают украинцам тренироваться на F-16, хотя ряд стран-союзников заявили о намерении передать их Украине. Чиноники говорят, будто главной проблемой для американцев стала высокая стоимость модели.

Позже СМИ сообщили, что украинские летчики могут освоить управление истребителями F-16 за четыре месяца. Два пилота МиГ-29 успешно прошли тестирование на авиасимуляторе на авиабазе ВВС США.