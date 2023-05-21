"Никто не будет передавать поштучно": Украина получит более 12 самолетов F-16, — Игнат (видео)

Представитель Воздушных сил объяснил, что точное количество истребителей не будут озвучивать, потому что эта информация может сработать против Украины. Он сообщил, что самолеты помогут в защите территорий от вражеских атак и деоккупации регионов.

Для начала Украина получит несколько десятков американских истребителей F-16. Об этом сегодня, 21 мая, в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный сообщил, что точное количество предоставляемых Украине единиц вооружения пока не будет обнародоваться. Он объяснил, что цифры могут быть услышаны и врагом.

"Безусловно, никто не будет передавать поштучно самолеты. Самолеты будут передаваться подразделениями, авиационные подразделения — это по меньшей мере эскадрилья. В нашем варианте это сейчас более 12 самолетов", — рассказал Игнат.

По его словам, сначала для решения текущих задач украинским защитникам будет предоставлено несколько десятков истребителей. Однако, по мнению спикера, после завершения войны F-16 смогут заменить советские самолеты, которые сейчас находятся на вооружении у Украины.

"О количестве говорим тогда, когда есть понимание, когда, где и на каком направлении нужно выполнять те или иные задачи. Наша задача сейчас одна — это оборона страны и усиление противовоздушной обороны. В первую очередь, этот самолет позволит защитить нас внутри страны", — подчеркнул Игнат.

Также военный сообщил, что американские самолеты помогут в деоккупации территорий сухопутным силам. Кроме того, по его словам, истребители отгонят от границ российскую авиацию, ныне атакующую украинцев управляемыми авиабомбами.

Напомним, 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, почему Джо Байден отказался от возражений против передачи Украине самолетов F-16.

В то же время, замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о рисках, связанных с поставкой Украине американских истребителей. Россия якобы будет учитывать это в своих планах.