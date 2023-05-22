"Не дает покоя наша ПВО": Гуменюк назвала возможную цель атаки россиян по Днепру

Россияне ищут слабые места украинской ПВО на конкретных направлениях, используя различные типы вооружения во время массированных ударов.

Российские захватчики пытаются прощупывать и истощать Противовоздушную оборону Украины. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на этом направлении (Днепр, – ред.) проверяют с каких сторон может быть защищен или пропущен конкретный удар", – предположила она.

Гуменюк добавила, что учитывая, что россияне во время обстрелов используют разное вооружение, "врагу не дает покоя наша ПВО".

Что касается выбора оккупантами Днепра целью своей массированной атаки, она сказала: "Какое именно направление выбирает враг, знает только враг. Мы можем анализировать, делать выводы и предполагать то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме".

Напомним, 22 мая в ГСЧС опубликовали фото и видео последствий "прилета" по аварийно-спасательной части в Днепре. В результате удара разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Кроме того, пострадал один спасатель.

В этот же день сообщалось, что во время массированного обстрела Днепра журналисты насчитали около 40 взрывов. По неподтвержденным данным, оккупанты атаковали 20 целей на территории города. Были запущены ракеты Х-22, баллистические ракеты Искандер-К, -М, иранские дроны-камикадзе "шахед", а также, возможно, С-400.

По информации главы местной областной военной администрации Сергея Лысака, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, но есть и "прилеты". Всего в результате массированной атаки пострадали восемь человек. 27-летний мужчина, а также женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.