В Бахмуте уничтожили часть 72-й бригады регулярной армии РФ, — командир 3-й ОШБр

Силы обороны, кроме уничтожения личного состава ВС РФ, смогли увеличить обменный фонд Украины. По данным командования, россияне потеряли убитыми и ранеными более 200 человек.

Российская 72-я отдельная мотострелковая бригада понесла значительные потери в Бахмуте. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов.

"Хочу отметить, что 72-я бригада регулярных войск Российской Федерации лишилась физически двух рот – более 100 человек "двухсотыми" и у более чем 100 человек "трехсотыми"", – сказал он.

По словам военного, такие цифры говорят о том, что ВСУ стерли с лица земли один батальон 72-й бригады РФ.

"Также очень много видели военнослужащих или "Вагнера", или вооруженных сил РФ, которые спешно покидали свои позиции перед началом операции, или в промежуток времени, когда могли позволить себе безопасно покинуть свои позиции", – отметил он.

Кудряшов добавил, что российские войска ротировались на второй-третий рубеж своей обороны во время наступательных действий 3-й ОШБр.

"И самое приятное, что мы действительно смогли увеличить наш обменный фонд", – сказал командир 3-й ОШБр.

Ситуация в Бахмуте

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 22 мая говорилось том, что на Бахмутском направлении противник продолжает наступательные действия.

За прошлые сутки ВС РФ безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к югу от Ивановского. Более того, велись наступательные действия в направлении Григорьевки, но безуспешно. В районах Бахмута и Ивановского имели место авиаудары. Вражеским обстрелам подверглись и такие населенные пункты: Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк (Донецкая область).

Напомним, 21 мая заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение и атакуют захватчиков. По ее словам, это очень сильно усложняет врагу пребывание в городе.

"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет"", — проинформировала Маляр.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают находиться в Бахмуте и выполняют важную задачу. Это значит, что ни о каком захвате города россиянами речи не идет.