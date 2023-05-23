"Уважаем решение Уголовного суда": Санду подтвердила, что Молдова готова арестовать Путина

Президент заверила, что ее страна подписала соглашение об уголовном суде, поэтому Молдова будет готова к аресту лидера Кремля.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента России Владимира Путина, если он приедет в Молдову. Об этом она рассказала 23 мая в интервью для издания Euronews Romania.

На вопрос журналистов Euronews о том, как отреагирует Молдова в случае, если президент России посетит страну, Санду ответила, что Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда.

Также президент Молдовы рассказала, что узнала о начале войны в Украине в 4 часа утра, а в 5 часов утра она уже собрала членов Высшего совета безопасности.

Напомним, 17 марта стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

На следующий день бывший судья международного суда рассказал, что интерпол будет разыскивать президента России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

В конце марта в МИД Китая призвали Международный уголовный суд должен избегать "политизации, двойных стандартов и уважать иммунитет глав государств".

При этом, стоит отметить, что в конце апреля сторонники правящей партии "Фидес" в Венгрии не проголосовали за документ, предусматривающий арест и выдачу Международному уголовному суду президента Российской Федерации Владимира Путина.