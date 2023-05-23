"Очень рефлективно и недальновидно": в ОП высмеяли реакцию Кремля на "ДРГ" под Белгородом

По словам Михаила Подоляка, в Кремле спустя 15 месяцев войны определились с целью войны в Украине — не допустить падение Белгородской области. Советник главы ОП также предложил России выход из ситуации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал реакцию из Кремля по поводу ситуации в Белгородской области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter, 23 мая.

По его словам, спустя 15 месяцев войны в Российской Федерации определились с целями "специальной военной операции" (официальное название войны в РФ), и озвучил их пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "русской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. #Калуга, #Тула, #Рязань – это #Россия", — с иронией пишет Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы Офиса президента отметил, что сейчас наступило время, когда российский режим должен задуматься над объективностью продолжения войны в Украине.

Чем раньше Кремль примет решение о том, чтобы отвести оккупационные войска со всей территории Украины, тем меньшая катастрофа ждет Российскую Федерацию в финале этого противостояния.

"Бои" в Белгородской области: что говорят в Кремле

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, почему "зачистка" этой территории от "ДРГ" идет уже больше суток. За всеми вопросами он послал журналистов к представителям Министерства обороны РФ.

"Я не могу давать эти цифры. Наши спецслужбы занимаются этим, выясняют личность, количество. После того как они выяснят, можно им будет задавать вопросы", — говорится в сообщении.

Отдельно Дмитрий Песков высказался об этническом составе "ДРГ" в Белгородской области. По его словам, совершенно не играет роли тот факт, что бойцы могут быть этническими русскими. Он считает их украинскими боевиками и их появление на территории РФ вызывает беспокойство и требует серьезных шагов.

Напомним, бойцы "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая заявляли о новом рейде в Белгородской области России. По словам военных, пришло время начать борьбу с Кремлем.