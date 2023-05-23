Бои в Белгородской области: что пишут росСМИ о захвате населенных пунктов в РФ (карта, видео)

По данным российских журналистов, продолжаются бои за Козинку. Кроме того, российские добровольцы пытались прорваться в в Богун-Городок и ведут обстрел Грайворона.

По данным российских СМИ, в Белгородской области продолжается контртеррористическая операция (КТО). Фокус в одном материале собрал, что пишут росСМИ о боях с российскими добровольцами.

Бои в Белгородской области — карта

Как пишет российское медиа "Рыбарь", в Грайвороновском городском округе продолжаются бои с диверсионно-разведывательными группами Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Сообщается, что российские подразделения якобы ведут "зачистку" местности под руководством генерал-полковника Александра Лапина.

Что касается населенного пункта Козинка — села, об освобождении которого сообщалось 22 мая, добровольцы закрепились на его южной окраине и установили частичный контроль над дорогой на Глотово.

Также российское медиа утверждает, что добровольцы перебрасывают подкрепления со стороны Большой Писаревки. В самом населенном пункте находится до 500 человек противника и техника, оттуда постоянно запускают БПЛА по Грайворону и Белгороду.

Сообщается также о концентрации "нескольких тысяч боевиков вдоль приграничья с Белгородской областью". Якобы одна из групп предприняла попытку вылазки в Горьковский. На другом участке, под Щетиновкой, ДРГ ВСУ сумела дойти до госграницы, завязался бой, который слышали в Щетиновке и Богун-Городке.

"Учитывая достигнутый локальный успех в Козинке, украинские формирования наверняка предпримут попытки дестабилизации обстановки на других участках границы, чтобы растянуть российские силы", — предполагают российские журналисты.

Прорыв ДРГ в Борисовском районе

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поступают сообщения о прорыве ДРГ в Борисовский район. По его словам, якобы были обстрелы села Богун-Городок, хутора Лозовая Рудка и села Цаповка. Однако прорыва добровольцев на этом направлении якобы пока что не было.

"Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка – сразу буду держать вас в курсе", — написал Гладков.

ДРГ отступили из Богун-Городка

Как сообщает 23 мая российское медиа Readovka со ссылкой на свои источники, группа добровольцев, которая прорывалась в Богун-Городок со стороны Харьковской области, была отброшена назад пограничниками РФ.

"В настоящее время в Богун-Городке работают минометы по отошедшим боевикам. Кроме того, источник из Щетиновки сообщил Readovka, что стрельбу было слышно даже там — в 7 км от Богун-Городка. Сейчас к селам подошли российские резервы", — сказано в сообщении.

Артиллерия ВС РФ уничтожила две группы ДРГ

Российский военкор "Донецкий стрингер" сообщил, что артиллерия Вооруженных сил России якобы уничтожила две группы российских добровольцев в Белгородской области.

По его словам, это было в ночь на 23 мая. ДРГ якобы были вынуждены отступить из Козинки. Впрочем, согласно последним сообщениям, бои в Козинке продолжаются.

"Зачистка продолжается, она осложняется тем, что ВСУ заминировали обочины дорог и дворы", — написал российский военкор.

Путин может обсудить ситуацию Белгородской области в пятницу

Как сообщили росСМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин на регулярном совещании с Совбезом РФ в пятницу может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.