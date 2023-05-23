"Не могут быть в безопасности": Данилов рассказал, где возможны новые протесты в РФ (видео)

По мнению Алексея Данилова, Брянская, Курская, Воронежская области, другие края не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против режима Путина, растет.

Постоянные протесты среди жителей приграничных и других регионов России могут начаться до того, как Украина достигнет победы в войне. Об этом сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилову был задан вопрос о возможности подобных инцидентов, подобных тому, что произошел в Белгородской области, в других регионах России.

"Брянская, Курская, Воронежская области, другие края — они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс до нашей победы", — заявил Данилов.

Стоит отметить, что заявление секретаря СНБО было сделано в контексте операции "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Бойцы этих подразделений сообщают, что местное население не препятствует их действиям.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.