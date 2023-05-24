Волкер прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО еще до завершения войны

По мнению Курта Волкера, НАТО должно дать понять Владимиру Путину, что он не может держать Альянс под своим контролем.

Большинство государств-участников НАТО будут выступать против присоединения Украины к Альянсу на фоне войны с Российской Федерацией. В то же время, военно-политический блок должен начать предпринимать практические шаги по ускорению интеграции. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

"Я считаю, что большинство стран НАТО скажут, что Украина не может быть принята в НАТО сейчас, поскольку война все еще продолжается. Потому что это будет означать, что НАТО также станет участником войны", – заявил Волкер.

Он напомнил, что Альянс еще в 2008 году обязался признать нашу страну членом НАТО, между тем за 15 лет в этом вопросе не случилось продвижения вперед.

"Нужно дать Путину понять, что он не может держать НАТО под контролем. НАТО должно сказать: "Мы начинаем выполнять наши обязательства", – отметил бывший спецпредставитель США в Украине.

Он выразил мнение, что Североатлантический альянс уже может начать выполнять большую часть практических мероприятий, чтобы помочь Киеву с будущей интеграцией. Это поможет нашей стране сразу стать полноценным членом НАТО, как только это станет возможным.

"Но в этом году мы должны послать более сильный сигнал, чем в прошлом", – добавил Волкер.

Напомним, Курт Волкер также заявил, что пока еще нет перспектив для того, чтобы начать настоящие мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией. Это связано с позицией Кремля и ее лидера.

В этом же интервью бывший спецпредставитель США в Украине рассказал, что российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте из-за плохого оснащения и некомпетентного командования.