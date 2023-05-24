ДРГ на Белгородщине смогли за день занять больше, чем "Вагнер" за год в Бахмуте, — аналитик

Западные военные эксперты считают, что Россия не имеет достаточной обороноспособности, так как практически все ее боеспособные силы сосредоточены в Украине. Для подготовки к отражению дальнейших нападений РФ придется вывести из Украины от 50 до 60 тысяч своих солдат.

Военный специалист Томас Тейнер расскзаал, что Легион "Свобода России" смог за один день захватить больше территории, чем наемники "Вагнера" за целый год в Бахмуте. Об этом 24 мая пишет немецкое издание Bild.

Так, военные аналитики Запада рассматривают проникновение диверсионной группы в Белгородскую область как доказательство того, что российская линия обороны является крайне уязвимой.

Томас Тейнер, итальянский военный эксперт, заявил в интервью немецким журналистам что в настоящее время "Россия не имеет никакой способности к обороне, так как все ее военные силы заняты в Украине".

"Между украинской границей и Москвой нет ни одной дивизии, ни одной бригады, за исключением нескольких местных частей и пограничников — ничего не осталось. Украинцы, конечно же, это заметили", — рассказал Тейнер.

Эксперт также отметил, что в первые часы после начала диверсионного нападения добровольцы практически не столкнулись с сопротивлением.

Карло Масала, профессор Мюнхенского университета и специалист по вопросам бундесвера, в свою очередь заявил СМИ, что рейд в Белгородскую область является "еще одним доказательством слабости Путина и его неспособности вести эту войну". Он подчеркнул, что продвижение небольших, но частично механизированных войск в пограничный регион свидетельствует о плохой безопасности российской границы.

Тейнер полагает, что диверсионные нападения с украинской территории будут продолжаться и в будущем. Он считает, что для подготовки к отражению дальнейших нападений России потребуется вывод из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих, учитывая длину границы между Россией и Украиной, составляющую около 800 километров.

Эксперт отмечает, что Кремль оказался в крайне непривлекательном положении.

"Изначально с грандиозным планом захватить Киев за три дня они теперь дошли до того, что не могут защитить региональные центры, такие как Белгород. Это полная катастрофа для Путина", — резюмировал Тейнер.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.