В оккупированном Крыму сообщили о сильном взрыве, — соцсети

Жители приморского города Феодосия рассказали, что слышали как минимум один сильный "бабах".

В оккупированном Крыму вновь раздались взрывы. На этот раз слышавли жители временно оккупированного города Феодосия. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на слова очевидцев.

В Феодосии сообщили о взрыве

"Только что — сильный бабах в районе Феодосии, сообщает наш подписчик", — сказано в сообщении.

На данный момент более детальной информации о произошедшем нет. В российских крымских пабликах о взрыве пока не сообщалию

Крымский мост задымился

Отметим, что 24 мая появились сообщения о задымлении на незаконно возведенном Крымском мосту. Российские пропагандисты говорят о постановке дымовой завесы над мостом. А в Украине предполагают, что разведывательный корабль ЧМФ РФ "Иван Хурс" был атакован дронами.

Движение по мосту обещаютли озобновить через несколько часов.

Напомним, в начале апреля 2023 года стало известно, что оккупационные власти Крыма готовятся к контрнаступлению украинских войск и создают оборонительные сооружения на подступах к полуострову.

Ранее сообщалось, что по мнению представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, в случае освобождения Крыма местное население не выйдет с оружием против украинских освободителей.