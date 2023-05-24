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Военный Фокус Российско-украинская война

Минус 11 пилотов: в российских пабликах заявили, что 4 борта РФ были уничтожены ЗРК Patriot

Фото: Getty Images | Система ПВО Patriot

Украинская противовоздушная оборона нанесла сокрушительный удар оккупантам.

13 мая в небе над Россией зенитный ракетный комплекс Patriot уничтожил 4 российских борта. Об этом 24 мая рассказали российские пилоты, которые ведут Telegram-канал Fighterbomber.

В ходе инцидента Россия потеряла 11 пилотов — все они погибли.

"13 мая 2023 года, 4 борта были сбиты ЗРК "Патриот" с территории Украины. Погибло 11 человек летного состава", — сказано в сообщении.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Брянской области Российской Федерации, произошло крушение двух военных самолетов, Су-34 и Су-35, а также двух вертолетов Ми-8 Воздушно-космических сил РФ. Никто из членов экипажа не выжил. Тогда сообщалось о гибели девяти военных и одной местной жительнице, которая получила ранения от падающих обломков.

Американские СМИ заявили, что ЗРК Patriot уничтожил истребитель ВС РФ

По информации, полученной от представителей Пентагона и Конгресса США, американский новостной канал CNN сообщил 18 мая, что украинская армия успешно сбила, как минимум, один истребитель Вооруженных Сил Российской Федерации с помощью передовой системы противовоздушной обороны — Patriot. Журналисты подчеркнули, что вражеская авиация намеревалась нанести ракетный удар по мирным гражданским объектам, но ее планы были сорваны благодаря действиям украинских военных.

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19 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что командование Воздушных сил ВСУ не объявляло об успехах украинских военных в использовании американской системы ПВО Patriot против российского истребителя.

Напомним, что Министерство обороны РФ 16 мая заявили о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot в Киеве комплексом "Кинжал". Игнат на это ответил, что одна ракета "Кинжал" не смогла бы разрушить ЗРК Patriot.