Минус 11 пилотов: в российских пабликах заявили, что 4 борта РФ были уничтожены ЗРК Patriot

Украинская противовоздушная оборона нанесла сокрушительный удар оккупантам.

13 мая в небе над Россией зенитный ракетный комплекс Patriot уничтожил 4 российских борта. Об этом 24 мая рассказали российские пилоты, которые ведут Telegram-канал Fighterbomber.

В ходе инцидента Россия потеряла 11 пилотов — все они погибли.

"13 мая 2023 года, 4 борта были сбиты ЗРК "Патриот" с территории Украины. Погибло 11 человек летного состава", — сказано в сообщении.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Брянской области Российской Федерации, произошло крушение двух военных самолетов, Су-34 и Су-35, а также двух вертолетов Ми-8 Воздушно-космических сил РФ. Никто из членов экипажа не выжил. Тогда сообщалось о гибели девяти военных и одной местной жительнице, которая получила ранения от падающих обломков.

Американские СМИ заявили, что ЗРК Patriot уничтожил истребитель ВС РФ

По информации, полученной от представителей Пентагона и Конгресса США, американский новостной канал CNN сообщил 18 мая, что украинская армия успешно сбила, как минимум, один истребитель Вооруженных Сил Российской Федерации с помощью передовой системы противовоздушной обороны — Patriot. Журналисты подчеркнули, что вражеская авиация намеревалась нанести ракетный удар по мирным гражданским объектам, но ее планы были сорваны благодаря действиям украинских военных.

19 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что командование Воздушных сил ВСУ не объявляло об успехах украинских военных в использовании американской системы ПВО Patriot против российского истребителя.

Напомним, что Министерство обороны РФ 16 мая заявили о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot в Киеве комплексом "Кинжал". Игнат на это ответил, что одна ракета "Кинжал" не смогла бы разрушить ЗРК Patriot.