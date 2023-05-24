Впервые в послевоенной истории: Япония передала Украине военную помощь (фото)

Первые из 100 анонсированных Токио автомобилей, по словам украинского дипломата, уже на пути в Украину, остальные будут отправляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.

В среду, 24 мая в Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ. При этом Япония впервые оказала военную помощь Украине. Об этом сообщает в своем Facebook посол Украины в Токио Сергей Корсунский.

По информации Корсунскго, Япония планирует передать на нужды ВСУ 100 автомобилей (транспортные, легковые высокой проходимости и грузовые), а также 30 000 пайков.

"Первые автомобили уже на пути в Украину, остальные будут отправляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки. Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", — отметил в сообщении украинский дипломат.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Японию для участия в заключительной части саммита Большой семерки (G7) в Хиросиме.

В тот же день Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала войны встретились в кулуарах проходящего в Японии саммита G7.

Также напомним, что в конце марта один из японских студентов три месяца работал над внешностью, чтобы стать похожим на президента Украины Зеленского. В "новом" образе он явился на церемонию вручения дипломов в Киотском университете.