Был на Ставке: в СНБО опровергли дезинформацию о "ранении" Залужного

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, 24 мая президент Зеленский принял доклад главнокомандующего ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов разоблачил фейковую информацию, распространенную российскими пропагандистами, о якобы "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий пост Данилов разместил 24 мая в своем Twitter-аккаунте.

Так, секретарь СНБО написал, что 24 мая 2023 года, в 10:00 на Ставке президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание, на котором главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и другие члены Ставки представили свои доклады.

Таким образом, Данилов опроверг распространяемые российскими пропагандистами слухи о том, что Залужный был ранен. В своем сообщении Данилов добавил подмигивающий смайлик, указывая на безосновательность этих утверждений.

Фейк про ранение Залужного

Как сообщалось 24 мая, российская пропаганда активно распространяет фейковые новости о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится в "критическом состоянии" в госпитале, и что врачи борются за его жизнь после полученного ранения. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что она разговаривала по телефону с главнокомандующим накануне, 23 мая. Она отметила, что помимо обсуждения рабочих вопросов, она также вынуждена спрашивать Залужного: "Как у вас дела?".

20 мая ряд российских СМИ, ссылаясь на заявления российского военного корреспондента Андрея Руденко, распространили информацию о предполагаемом критическом состоянии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, находящегося якобы в больнице.

В качестве доказательств этого информационного "вброса" Руденко утверждал, что Залужный не был замечен в общественном пространстве с 8 мая. Более того, российский журналист придумал, что 8 мая Залужный получил ранение в Днепропетровской области во время проверки готовности подразделений, предназначенных для анонсированного контратаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову сказал, что уважает начальника генштаба Вооруженных сил РФ генерала Валерия Герасимова, поскольку он враг сильный, коварный и непредсказуемый.