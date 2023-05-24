После рейда РДК в Белгородской области подготовлены 3 тысячи бойцов теробороны, — губернатор

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородской области подготовлены 7 батальонов теробороны, которые получили всю необходимую амуницию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе с Украиной создано 7 батальонов территориальной обороны, общая численность которых насчитывает 3 тысячи человек. Об этом он сообщил во время прямого эфира в запрещенной в Украине в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сейчас в Белгородской области есть боеспособные отряды, которые получили форму и необходимое снаряжение.

"Отряды теробороны у нас есть, почти три тысячи человек. Семь батальонов вдоль границы. Одеты в форму, предоставлено снаряжение", — отметил он.

Ситуация в Белгородской области

22 мая стало известно, что бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели рейд в Белгородской области РФ. Им удалось продвинуться на 10 километров от границы.

В тот же день добровольцы "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили о захвате двух населенных пунктов в России.

В связи с паникой, связанной с заходом на территорию Белгородщины добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", хранилище ядерных боеприпасов эвакуировали из района, а множество жителей Грайворонского района решили покинуть свои родные населенные пункты.

Реакция властей России

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причастными к событиям в Белгородской области "украинских боевиков", даже если это этнические русские.

В свою очередь замглавы российского СНБО Дмитрий Медведев пригрозил "ядерным апокалипсисом" за прорыв на территорию региона РФ бойцов РДК и ЛСР.

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о ликвидации прорыва "украинских бойцов" на территорию Белгородской области.

Реакция украинских властей

23 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас наступило время, когда российский режим должен задуматься над объективностью продолжения войны в Украине.