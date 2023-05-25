Контракт на $285 млн: Госдеп США одобрил сделку по продаже ЗРК NASAMS Украине

В Минобороны США заявили, что в комплект войдут радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, центр распределения огня, пусковые установки и другое оборудование.

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом заявили в Агентстве сотрудничества в области безопасности и обороны США.

Также сообщается, что будет передано и сопутствующее оборудование. Общая стоимость контракта составит 285 млн долларов.

Сообщается, что в комплект войдут:

Один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

центр распределения огня;

пусковые установки;

защищенная связь;

приемники GPS;

наборы инструментов;

комплект кабелей и загрузчики кодов;

испытательное оборудование;

вспомогательное оборудование;

первичные двигатели;

генераторы;

техническая документация;

другие запчасти;

сопутствующие элементы логистики.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов. Приобретение NASAMS позволит ей повысить способность по защите собственного народа и критически важной инфраструктуры.

Сообщается, что основным подрядчиком будет Raytheon Missiles and Defense. Продажа комплекса не окажет негативного влияния на оборонную способность США.

Что такое ЗРК NASAMS

Передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. ЗРК может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам малого радиуса действия.

Ранее СМИ сообщали, что США могут выкупить у Израиля ударные вертолеты Apache для передачи их Украине. Вертолеты Apache первого поколения, состоящие на вооружении ВВС Израиля, могут быть переданы ВСУ. Взамен израильская армия получит 20 машин Apache варианта Echo.

Кроме того, напомним, что США ускорили поставки вооружения Украине на 30%. Американские военные признались, что после окончания Холодной войны идея о том, что придется быстро извлекать технику со складов, казалась маловероятной. Поэтому им пришлось оттачивать навыки быстрого перемещения грузов через Атлантику.