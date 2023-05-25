Морской дрон попал в корабль РФ "Иван Хурс": журналист опубликовал момент удара (видео)
По словам журналиста Ореста Сохара, российский генерал Игорь Конашенков дважды соврал, когда заявлял, что ВС РФ уничтожили три морских дрона ВСУ.
Украинский журналист Орест Сохар 25 мая опубликовал в своем Telegram-канале видео с моментом атаки украинского дрона ГУР на российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
"Конашенков врал дважды, утверждая, что все "три морских дрона были уничтожены из штатного вооружения российского судна", и что сам "корабль не пострадал". По меньшей мере один из дронов попал во вражеский объект", — написал Сохар.
Атака на российский разведывательный корабль "Иван Хурс"
24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль проекта 18280 "Иван Хурс".
Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.
Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.