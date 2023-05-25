Можно летать, но нельзя передать: Швеция обучит украинских пилотов на истребителях Gripen

Как отметил министр обороны Пол Йонсон, о передачи самолетов Киеву речи пока не идет, так как они нужны для обеспечения собственной безопасности.

Швеция предоставит возможность украинским пилотам пройти обучение на своих истребителях JAS 39 Gripen. Об этом в четверг, 25 мая, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, во время своего визита в Украину, сообщает TV4 Nyheterna.

Согласно сообщению, украинские пилоты начнут свою подготовку на симуляторах, а затем перейдут к практическим полетам на самолетах Gripen.

Несмотря на это, Швеция не планирует передавать свои истребители Украине, так как они являются неотъемлемой частью национальной обороны, пояснил министр Йонсон.

Сообщается, что в рамках визита в Украину, министр обороны Йонсон посетил также воинские части, где уже используется шведская оборонная техника. Кроме того, он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы сотрудничества и безопасности.

Как пишет шведское СМИ, такое партнерство в области военного обучения позволит украинским пилотам получить необходимые навыки и опыт на современных истребителях.

"Это дает Украине основу для будущих решений по модернизации своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих возможностей в долгосрочной перспективе", — отметил Йонсон.

Украина запрашивала у Швеции истребители Gripen

В феврале текущего года сообщалось, что украинская сторона передала официальный запрос о том, чтобы Швеция предоставила ВСУ истребители Gripen. В Стокгольме тогда заявили, что начали рассматривать запрос Киева, но отметили, что в это вопросе есть определенные ограничения. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил тогда, что истребители важны для поддержания территориальной целостности и суверенитета страны.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что Швеция и Финляндия привели в боевую готовность свои военно-морские силы в ответ на обнаружение российских кораблей неподалеку от важных энергетических сетей.

Ранее, 29 марта, МИД Швеции вызвал посла РФ Виктора Татаринцева из-за заявления, что после вступления страны в НАТО она станет законной целью для ответных российских мер.