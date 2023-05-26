В строй Военно-морских сил Украины ввели украинский катер "Буча" (фото)

На вооружении бронекатера есть две 30-мм пушки, автоматический гранатомет и ПТРК "Барьер". МБАК будут использовать для патрулирования в прибрежной зоне и реках.

Состав корабельно-катерного состава ВМС Украины передали малый бронированный артиллерийский катер "Буча". Об этом сообщает АрмияInform.

Бронекатер прошел как заводские, так и государственные испытания. На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей. Отмечается, что одна из особенностей МБАК это низкая заметность в радиолокационном, тепловом и оптико-электронном диапазоне. Также у катера есть система защиты от наведения вражеского оружия. Для этого есть автоматическая система постановки дымовых и тепловых завес.

На церемонии принятия МБАК в строй были генерал Залужный и контрадмирал Неижпапа Фото: АрміяInform

Основная задача МБАК — патрулирование в реках, лиманах и в ближней морской зоне. "Буча" будет также защищать важные объекты на воде и в прибрежной зоне Украины. Кроме этого, бронекатер будет противодействовать враждебным попыткам высаживать десант. Для этого МБАК имеет 2 боевых модуля "Катран-М" — это 30 мм пушки, гранатомет КБА-117, 2 ПТРК "Барьер" и пулемет 7,62 КТ.

Фото: АрміяInform

Известно, что это 8 катер МБАК для ВМС Украины. Его заложили еще в 2019 году, но производство останавливалось в декабре 2020 года. Были готовы детали корпуса, но его еще не начинали соединять. Возобновили работы только в 2021 году в июле. Спустили на воду катер 30 сентября 2021 года на предприятии "Кузница на Рыбальском".

Напомним, 28 апреля 2021 года ДБР провело обыски на заводе "Кузница на Рыбальском" по подозрению в поставке некачественной техники по завышенной цене.

17 мая российские кафиры вывезли в Севастополь захваченный в Мариуполе МБАК. Всего захватчики захватили 4 украинских МБАК.