Украинский удар Excalibur уничтожил российскую пушку Д-20 (видео)

Российская артиллерия находилась на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинские военные уничтожили российскую артиллерию точным выстрелом снарядом М982 Excalibur. Об этом сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Артиллерия вооруженных сил уничтожила вражескую пушку Д-20 на левом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечается, что удар наносили высокоточным боеприпасом М982 Excalibur, которые Украина получала от Соединенных Штатов и Канады.

Д-20 — это 152 мм прицепная пушка, разработанная еще в 1947 году. Ее эффективная дальность стрельбы составляет 17410 метров, а максимальная 24000 м, если вести стрельбу активно-реактивными снарядами.

M982 Excalibur – это шведско-американский 155-мм боеприпас, превращающий обычную артиллерию в почти снайперскую винтовку. Дальность полета у снаряда составляет 40 км, однако последние испытания показывали возможность поражать цель на 70 км и даже на 110 км. Новые модификации боеприпасов имеют защиту от российских средств РЭБ. Пентагон подписал контракт на производство в марте 2023 года.

Напомним, 10 марта украинская артиллерия уничтожила российскую ЗРК "Оса-АКМ" высокоточным ударом Excalibur.

25 февраля Фокус сообщал, что украинские артиллеристы уничтожили российский грузовик "Медведь" вместе с боеприпасами.