"Интенсивность будет нарастать": у Зеленского заявили о первых шагах перед контрнаступлением

По словам Михаила Подоляка, контрнаступление — это не вопрос конкретной даты, потому что это постоянный процесс. Поэтому требуется еще достаточно длительный период времени.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что начаты подготовительные действия для наступления против российско-оккупационных войск. Об этом он сообщил в комментарии The Guardian.

По словам Подоляка, контрнаступление — это не вопрос одного дня или определенной даты — это сложный постоянный процесс деоккупации.

"Это постоянный процесс деоккупации, и определенные процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или подрыв складов в тылу. Интенсивность растет, но это займет довольно длительный период времени", — рассказал Михаил Подоляк.

Он также прогнозирует, что по мере набора оборотов в наступлении, количество вторжений в РФ со стороны российских повстанческих групп будет увеличиваться по примеру Белгородской области. Также в издании отмечают последнее видео Валерия Залужного в своих официальных ресурсах о том, что пора забирать свое, а также на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что контрнаступление может начаться хоть завтра или через неделю.

Кроме этого, советник главы ОП отметил, что российские бойцы из РДК и ЛСР действовали не по приказу Украины. Они были бойцами Интернационального легиона при ГУР Минобороны, однако их контракты уже истекли. Следовательно, военные являются гражданами Российской Федерации, которые временно находятся на территории Украины. Вместе с тем Подоляк говорит, что у Киева глубокая симпатия к любому протестному движению в РФ.

"Поскольку в России существует авторитарный режим, как мы можем помешать собственным гражданам что-то с этим делать?" — спрашивает он.

Напомним, 26 мая в ГУР заявили, что рейд партизан в Белгородской области дает преимущество сразу в нескольких моментах, в том числе в создании пояса безопасности для Украины.

26 мая СМИ писали, что на юге Украины значительно улучшилась погода и просохли почвы, что позволяет использовать танки и другую бронетехнику.