Турецкие ВМС получили 9 БТР-амфибий ZAHA: почему они важны для флота (фото)

Недавно Военно-морские силы пополнились десантным кораблем Anadolu, который сможет перевозить бронетехнику. Турецкой армии необходимо иметь машины, которые могут преодолевать водные преграды.

Военно-морские силы Турции получили 9 БТР Zaha, которые могут преодолевать водные преграды. Об этом сообщает Defense Turk.

Турецкая армия заказала 27 бронетранспортеров, из которых 4 являются специализированными машинами на ее базе:

2 командно-диспетчерских;

2 поисково-спасательные.

Производитель передал в ВМС первую партию в марте 2023 года. В издании отмечают, что Zaha — это первый турецкий БТР, предназначенный именно для Военно-морских сил. Производством занимается компания FNSS под руководством президента Минобороны.

Турции передали партию БТР ZAHA Фото: defenceturk.net

Партия из 9 машин поступила в одну из десантно-пехотных бригад. На вооружении БТР имеет боевой модуль ÇAKA. Он состоит из 40-мм гранатомета и 7,62 мм пулемета. Отдельно говорится, что ZAHA способна самостоятельно корректировать машину, если есть риск перевернуться. Боевой модуль получил свое имя в честь моряка Чака-Бея.

Недавно ВМС Турции приняли в строй десантный корабль Anadolu. Поэтому наличие БТР, который способен плавать, важно для турецкой армии. На воде ZAHA развивает скорость до 7 узлов (около 15 км/ч).

Десантное отделение ZAHA Фото: defenceturk.net

Напомним, в декабре 2021 года в Турции начали проводить испытания БТР-амфибии ZAHA. Тогда было заявлено, что машина подтвердила заявленные характеристики.

10 апреля в Турции приняли в ряды ВМС самый большой десантный корабль Anadolu, который способен нести на борту до 30 единиц авиации, включая новейшие БПЛА.