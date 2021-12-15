До 13 км/ч по воде. В Турции проходят испытания БТР-амфибии Zaha (видео)

Заявляется, что в ходе тестов бронетранспортер подтвердил свои характеристики во время баллистических испытаний и устойчивости к подрыву мины.

В Турции продолжаются ходовые испытания бронетранспортера-амфибии Zaha, способный работать в сложных климатических условиях. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ходе тестов БТР подтвердил свои заявленные характеристики. В частности, речь идет о баллистических тестах и испытаний на устойчивость к подрыву мин. Zaha разрабатывался силами компанией FNSS в целях использования на прибрежной полосе для поддержки высадки десанта.

Испытания проходили не только на суше, но и на море. Сообщается, что турецкая армия получит 27 БТР Zaha. Из них 23 будут предназначены для перевозки личного состава, а по две единицы выполнят в виде машин управления и ремонтно-эвакуационных. Завершить поставку БТРов планируют в следующем году.

[ + – ] По ссылке видео испытаний

Основные характеристики БТР:

Максимальная скорость — 70 км/ч по суше и до 13 км/ч по воде

Защита от бронебойных пуль 14,5 мм

Мощность двигателя — 600 л.с.

Экипаж — 3 члена экипажа и 21 десантник

Вооружение — 40-мм автоматический гранатомет и 12,7 мм пулемет

Для сравнения, украинский БТР-4 имеет максимальную скорость 110 км/ч по шоссе и 10 км/ч при форсировании морской преграды.

Напомним, в Испании показали боевой внедорожник-амфибию с 30-мм гранатометом на борту. Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Aselsan откроет в Украине центр техобслуживания.