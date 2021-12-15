До 13 км/ч по воде. В Турции проходят испытания БТР-амфибии Zaha (видео)
Заявляется, что в ходе тестов бронетранспортер подтвердил свои характеристики во время баллистических испытаний и устойчивости к подрыву мины.
В Турции продолжаются ходовые испытания бронетранспортера-амфибии Zaha, способный работать в сложных климатических условиях. Об этом сообщает информагенство Anadolu.
В ходе тестов БТР подтвердил свои заявленные характеристики. В частности, речь идет о баллистических тестах и испытаний на устойчивость к подрыву мин. Zaha разрабатывался силами компанией FNSS в целях использования на прибрежной полосе для поддержки высадки десанта.
Испытания проходили не только на суше, но и на море. Сообщается, что турецкая армия получит 27 БТР Zaha. Из них 23 будут предназначены для перевозки личного состава, а по две единицы выполнят в виде машин управления и ремонтно-эвакуационных. Завершить поставку БТРов планируют в следующем году.
Основные характеристики БТР:
- Максимальная скорость — 70 км/ч по суше и до 13 км/ч по воде
- Защита от бронебойных пуль 14,5 мм
- Мощность двигателя — 600 л.с.
- Экипаж — 3 члена экипажа и 21 десантник
- Вооружение — 40-мм автоматический гранатомет и 12,7 мм пулемет
Для сравнения, украинский БТР-4 имеет максимальную скорость 110 км/ч по шоссе и 10 км/ч при форсировании морской преграды.
Напомним, в Испании показали боевой внедорожник-амфибию с 30-мм гранатометом на борту. Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Aselsan откроет в Украине центр техобслуживания.