Турецкая оборонная компания Aselsan откроет в Украине центр техобслуживания (фото)

Ныне компания поставляет боевые модули к украинским броневикам и БТР, а также радиостанции в Вооруженные силы Украины.

После открытия ООО "Асельсан Украина", турецкая оборонная компания планирует открыть в Украине Центр техобслуживания и ремонта в Киеве. Об этом заявил президент и гендиректор компании Халюк Гергюн в интервью журналу Business Ukraine.

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По словам Гергюна, его компания предоставляет широкий набор услуг на местном уровне в Украине — от промышленного сотрудничества до послепродажной поддержки. В скором времени в столице откроют центр по техобслуживанию и ремонту.

"Я с гордостью сообщу, что сейчас мы работаем над планами создания независимого сервисного центра в Киеве. Основными направлениями деятельности этого Центра технического обслуживания и ремонта (MRO Center) будет послепродажная поддержка, техническое обслуживание и ремонт", — рассказал гендиректор.

Он также добавил, что его компания планирует расширять свое присутствие на украинском рынке.

Добавим, что сейчас в ВСУ поставляют турецкие радиостанции Aselsan, а также боевые модули на броневике "Козак-2М1" и БТР "Хорунжий".

[ + – ] Радиостанции Aselsan

Напомним, "Козак 2М1" и БТР "Хорунжий" прошли заводские испытания. В их ходе подтвердились ходовые качества транспортных средств, а также заявленные возможности турецких боевых модулей.

Ранее Фокус сообщал, что Bayraktar построят в Украине завод по производству и модернизации беспилотников.