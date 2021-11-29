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Воєнний фокус

Турецька оборонна компанія Aselsan відкриє в Україні центр технічного обслуговування (фото)

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асельсан в Україні
Фото: Facebook / НВО "Практика" | Броневик "Козак 2М1" і БТР "Хорунжий" із турецькими бойовими модулями

Нині компанія постачає бойові модулі до українських броньовиків і БТР, а також радіостанції до Збройних сил України.

Після відкриття ТОВ "Асельсан Україна" турецька оборонна компанія планує відкрити в Україні Центр технічного обслуговування та ремонту в Києві. Про це заявив президент і гендиректор компанії Халюк Гергюн в інтерв'ю журналу Business Ukraine.

За словами Гергюна, його компанія надає широкий набір послуг на місцевому рівні в Україні – від промислової співпраці до післяпродажної підтримки. Незабаром у столиці відкриють центр із технічного обслуговування та ремонту.

"Я з гордістю повідомлю, що зараз ми працюємо над планами створення незалежного сервісного центру в Києві. Основними напрямками діяльності цього Центру технічного обслуговування та ремонту (MRO Center) буде післяпродажна підтримка, технічне обслуговування та ремонт", — розповів гендиректор.

Він також додав, що компанія планує розширювати свою присутність на українському ринку.

Додамо, що зараз у ЗСУ постачають турецькі радіостанції Aselsan, а також бойові модулі на броньовику "Козак-2М1" та БТР "Хорунжий".

aselsan в Україні
Радіостанції Aselsan

Нагадаємо, "Козак 2М1" та БТР "Хорунжий" пройшли заводські випробування. У їхньому ході підтвердилися ходові якості транспортних засобів, а також заявлені можливості турецьких бойових модулів.

Раніше Фокус повідомляв, що Bayraktar збудують в Україні завод із виробництва та модернізації безпілотників.