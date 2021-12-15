До 13 км/год на воді. У Туреччині проходять випробування БТР-амфібії Zaha (відео)

Заявляється, що під час тестів бронетранспортер підтвердив свої характеристики під час балістичних випробувань та стійкість до підриву міни.

У Туреччині продовжуються ходові випробування бронетранспортера-амфібії Zaha, що здатний працювати у складних кліматичних умовах. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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У ході тестів БТР підтвердив свої заявлені характеристики. Зокрема, йдеться про балістичні тести та випробування на стійкість до підриву мін. Zaha розроблявся силами компанією FNSS для використання на прибережній смузі для підтримки висадки десанту.

Випробування проходили як на суші, так і в морі. Повідомляється, що турецька армія отримає 27 БТР "Zaha". З них 23 будуть призначені для перевезення особового складу, а по дві одиниці виконають у вигляді машин керування та ремонтно-евакуаційних. Завершити постачання БТРів планують наступного року.

[ + – ] За посиланням відео випробувань

Основні характеристики БТР:

Максимальна швидкість — 70 км/год на суші та до 13 км/год на воді

Захист від бронебійних куль 14,5 мм

Потужність двигуна — 600 к.с.

Екіпаж — 3 члени екіпажу та 21 десантник

Озброєння – 40-мм автоматичний гранатомет та 12,7 мм кулемет

Для порівняння, український БТР-4 має максимальну швидкість 110 км/год по шосе та 10 км/год під час форсування морської перешкоди.

Нагадаємо, в Іспанії показали бойовий позашляховик-амфібію із 30-мм гранатометом на борту. Також повідомлялося, що турецька оборонна компанія Aselsan відкриє в Україні центр технічного обслуговування.