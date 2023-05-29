Вызывают сомнения: в Британии с иронией отреагировали на заявления РФ о "перехвате" Storm Shadow

Британский аналитик Шон Белл указал на предыдущие случаи, когда российская сторона делала ложные заявления о возможностях своей противовоздушной обороны. По этой причине доверять информации Кремля в полной мере нельзя.

Аналитик британского телеканала Sky News, Шон Белл отреагировал на заявления России о якобы перехваченных ракетах Storm Shadow, призывая сохранять осторожность в отношении таких утверждений. Он указал на предыдущие случаи, когда российская сторона делала ложные заявления о возможностях своей противовоздушной обороны. Телеканал отмечает, что за последние 24 часа российские пропагандисты писали о по меньшей мере двух сбитых Storm Shadow.

"Когда Россия заявляет об этом, мы никогда не можем быть уверены, правда ли это", — сказал Белл. Аналитик добавил, что эти снаряды очень трудно перехватить, хотя и не исключил это.

Белл отметил, что сомнения вызывают и заявления России об "уничтожении" систем HIMARS, исходя из предположения, что это может быть частью информационной операции.

В этой связи он также упомянул успешное применение системы Patriot Украиной, в результате которого был сбит ракетный комплекс "Кинжал". По мнению аналитика, такие действия не понравились президенту Путину.

"Реальность такова, что мы на самом деле не знаем правды об этом, но один ключ, который мы знаем, заключается в том, что Запад поставляет умное оружие Украине, что дает асимметричное преимущество", — добавил он.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес 18 мая подтверждал успешное применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow.

О передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow стало известно 11 мая. Боеприпасы должны были расширить потенциал ВСУ накануне ожидаемого контрнаступления.

Москва грозила ответными мерами на фронте от российских оккупантов, но не уточнила, какое оружие противопоставят британским ракетам. 15 мая Министерство обороны России заявило о "перехвате" дальнобойной ракеты Storm Shadow.