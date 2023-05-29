ВС РФ нанесли новый удар по Киеву: обломки ракет упали на дороги (фото)

По словам мэра города Виталия Кличко, в результате массированной атаки ранения получил гражданский, которого оперативно госпитализировали. Обломки ракет упали на проезжие части в Оболонском и Подольском районах Киева.

Российская армия днем 29 мая нанесла массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях", — отметил мэр.

Киевская городская военная администрация сообщает об активной работе ПВО в столице.

"Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий", — призвал Кличко.

В Оболонском районе, по данным мэра, обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы тушат возгорания.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате работы ПВО по вражеским целям обломки ракет упали и в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — посоветовали чиновники киевлянам.

Позже Кличко добавил, что один человек пострадал в результате ракетного удара ВС РФ по Киеву. По его словам, гражданский получил ранения в Подольском районе столицы.

Напомним, что ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. Оккупанты применили иранские дроны "Shahed" и ракеты Х-101/555.

А в ночь на 28 мая ВС РФ "поздравляли" столицу с днем Киева — по городу выпустили около 40 беспилотников, максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.