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"Цель уничтожена": в ВСУ показали кадры уничтожения российских ракет силами ПВО (видео)

Фото: Скрин видео

На видеоролике отчетливо виден момент поражения вражеской воздушной цели, обломки которой начали падать на землю.

В сети показали кадры уничтожения воздушной цели россиян украинской ПВО. Видео опубликовал украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан сегодня, 29 мая.

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Полковник ВСУ Анатолий Штефан не уточнил, когда именно был снят видеоролик. Не исключено, что на кадрах запечатлен момент работы сил ПВО минувшей ночью, когда ВС РФ выпустили в направлении украинских городов десятки крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Видео боевой и удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели противника. Слава Украине и ее воинам", – отметил он.

Напомним, днем 29 мая ВС РФ осуществили новый ракетный удар по Украине. В Воздушных силах отметили, что противник применил баллистическое вооружение.

Напомним, сегодня, 29 мая Россия совершила очередное нападение через 6 часов после ночной атаки на столицу. Городская военная администрация заявляет, что силы ПВО уничтожили все цели. В ВСУ говорят о применении баллистических ракет.

Напомним, что 29 мая взрывы слышали в разных районах столицы. Экстренные службы ездили по вызову к центру. В Оболонском районе обломки ракеты падали на проезжую часть.

Утром 29 мая захватчики также ударили по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555.