"Цель уничтожена": в ВСУ показали кадры уничтожения российских ракет силами ПВО (видео)

На видеоролике отчетливо виден момент поражения вражеской воздушной цели, обломки которой начали падать на землю.

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В сети показали кадры уничтожения воздушной цели россиян украинской ПВО. Видео опубликовал украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан сегодня, 29 мая.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан не уточнил, когда именно был снят видеоролик. Не исключено, что на кадрах запечатлен момент работы сил ПВО минувшей ночью, когда ВС РФ выпустили в направлении украинских городов десятки крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Видео боевой и удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели противника. Слава Украине и ее воинам", – отметил он.

Напомним, днем 29 мая ВС РФ осуществили новый ракетный удар по Украине. В Воздушных силах отметили, что противник применил баллистическое вооружение.

Напомним, сегодня, 29 мая Россия совершила очередное нападение через 6 часов после ночной атаки на столицу. Городская военная администрация заявляет, что силы ПВО уничтожили все цели. В ВСУ говорят о применении баллистических ракет.

Напомним, что 29 мая взрывы слышали в разных районах столицы. Экстренные службы ездили по вызову к центру. В Оболонском районе обломки ракеты падали на проезжую часть.

Утром 29 мая захватчики также ударили по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555.