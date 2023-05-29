"Ціль знищено": у ЗСУ показали кадри знищення російських ракет силами ППО (відео)

На відеоролику виразно видно момент ураження ворожої повітряної цілі, уламки якої почали падати на землю.

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У мережі показали кадри знищення повітряної цілі росіян українською ППО. Відео опублікував український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан сьогодні, 29 травня.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан не уточнив, коли саме було знято відеоролик. Не виключено, що на кадрах зафіксовано момент роботи сил ППО минулої ночі, коли ЗС РФ випустили в напрямку українських міст десятки крилатих ракет і дронів-камікадзе.

"Відео бойової та вдалої роботи воїнів ППО, знищення повітряної цілі противника. Слава Україні та її воїнам", — зазначив він.

Нагадаємо, вдень 29 травня ЗС РФ здійснила новий ракетний удар по Україні. У Повітряних силах зазначили, що противник застосував балістичне озброєння.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, Росія здійснила черговий напад через 6 годин після нічної атаки на столицю. Міська військова адміністрація заявляє, що сили ППО знищили всі цілі.

Нагадаємо, що 29 травня вибухи чули в різних районах столиці. Екстрені служби їздили на виклик у центр. В Оболонському районі уламки ракети падали на проїжджу частину.

Уранці 29 травня загарбники також вдарили по Києву іранськими дронами "Shahed" і ракетами Х-101/555.